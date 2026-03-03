С 2027 года девятиклассники начнут сдавать новый обязательный экзамен

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о важных изменениях в системе образования. С 2027 года для всех выпускников девятых классов введут обязательный устный экзамен по истории. Его слова приводит официальный сайт ведомства.

Экзамен будет проходить в форме допуска к государственной итоговой аттестации в период с января по апрель.

«Все материалы будут разработаны в строгом соответствии с содержанием государственных учебников по истории», — заявил Кравцов.

Он подчеркнул, что по новым материалам в России с 2023-го года учатся старшеклассники, а с 2024-го — студенты колледжей. С 1 сентября 2025 года на новые учебники перешли учащиеся 5-7-х классов. А с 1 сентября 2026 года по ним начнут заниматься 8-е и 9-е классы. Таким образом, к сентябрю следующего года все школы страны будут работать по единым учебникам истории.

Содержание образовательных программ уже синхронизировано с экзаменами — основным и единым государственным. С 1 сентября 2025 года единые программы были введены во всех школах.

Ранее эксперты раскрыли, что почти четверть выпускников не смогли сдать ЕГЭ по обществознанию.