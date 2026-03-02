«Задания на аргументацию — самые сложные». Что мешает выпускникам получить высокие баллы на ЕГЭ по обществознанию?

Фото: [ Ногинский Центр образования №5 после капитального ремонта и новая пристройка на 550 мест/Медиасток.рф ]

Несмотря на то что обществознание остается лидером среди предметов по выбору (в 2025 году его сдавали 270 тыс. человек, или 40% участников ЕГЭ), экзамен дается школьникам непросто. Почти четверть выпускников (23%) не смогли преодолеть минимальный порог в 42 балла. Эксперты платформы «Умскул» проанализировали результаты и выяснили, где ученики теряют баллы, сообщает «Газета.Ru» .

Главная проблема — не теория, а умение мыслить самостоятельно. Легче всего участникам даются задания на внимательность и базовую логику. Так, 93% успешно нашли информацию в тексте (задание 17), 84,8% справились с анализом диаграммы (задание 9), а 75,5% разобрались в графиках спроса и предложения (задание 21).

Однако, как только от школьника требуется продемонстрировать глубокое понимание предмета, начинаются трудности:

Термины (задание 18). Здесь провалились 63% сдающих. Выпускники путают существенные и второстепенные признаки понятий и не видят связей между явлениями.

Аргументация (задание 20). Ситуация ухудшается: в 2025 году с ним справились лишь 24,7% (годом ранее было 29,5%). Вместо стройных доводов эксперты видят общие фразы или подмену аргументов простым определением.

Структура и план (задание 24). Это абсолютный антирекорд. Только 6,6% участников смогли составить грамотный сложный план (критерий 24.2). Остальные либо пишут примитивный перечень пунктов, либо допускают фактические ошибки.

Вывод экспертов «Умскул» однозначен: ЕГЭ по обществознанию сегодня карает за «воду» и поощряет точность. Чтобы получить высокий балл, мало выучить теорию. Ключ к успеху — регулярная практика развернутых ответов, умение выстраивать логику, аргументировать позицию и подкреплять ее конкретными примерами. Именно эти навыки отделяют хорошего ученика от будущего студента вуза мечты.

