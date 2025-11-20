Сельская школа с большими достижениями: «Имена Победы» отметила 45-летие

История образовательного учреждения началась с восьмилетней школы деревни Давыдково, основанной в 1938 году. Современное здание открылось в 1980 году и с тех пор стало образовательным центром для детей из поселка и ближайших деревень. Сегодня школу посещают 370 учеников, а обучение ведут 24 педагога.

«Имена Победы» известна своими достижениями: ученики регулярно занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах. В школе также реализуются программы по оздоровлению, военно-патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию детей. Особое внимание уделяется формированию дружелюбной и семейной атмосферы, где каждый ученик чувствует себя частью коллектива.