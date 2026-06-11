Сестра пожертвовала жизнью ради брата-«младенца»: история 25-летнего китайца растрогала соцсети

В Китае 25-летний мужчина по имени Ван Цзюнминь из-за редкого заболевания гипофиза так и не вырос — его рост и вес остались на уровне младенца. История молодого человека, о котором заботится младшая сестра, тронула миллионы пользователей соцсетей. Благодаря вниманию интернет-пользователей семья получила необходимую помощь, и Ван наконец смог пройти полноценное обследование, пишет South China Morning Post (SCMP).

У Вана диагностировали дефицит гормонов гипофиза — железы, отвечающей за рост и обмен веществ. Это редкое заболевание обычно выявляют в раннем детстве, однако родители не могли позволить себе дорогостоящее и длительное лечение из-за бедности: отец зарабатывает кладкой кирпича. В итоге сын остался с телом и ростом младенца.

Его младшая сестра, 21-летняя Сяолин, взяла на себя ответственность за брата. Она не только ухаживает за ним дома, но и сопровождает на медицинские процедуры. Девушка отказалась от переезда в крупные города и работает в местной клинике, чтобы быть рядом с семьёй. Благодаря пожертвованиям и вниманию общественности Ван начал проходить гормональную терапию.

Врачи не могут дать точных прогнозов, но надеются, что лечение поможет улучшить качество его жизни. При правильном подходе такие пациенты могут научиться ходить самостоятельно и повысить уровень интеллекта. Сяолин полна решимости поддерживать брата всю жизнь, называя его своим «маленьким мужчиной», о котором нужно заботиться.