Шатурские предприниматели познакомились с возможностями IT-образования

В ходе регулярного бизнес-завтрака предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Шатуры, получили информацию о работе центра дополнительного образования, который ориентирован на обучение подростков перспективным профессиям.

Компьютерная академия начала свою деятельность в городе в 2023 году. Опытные преподаватели, используя как очные, так и дистанционные форматы, знакомят учащихся с современными IT-технологиями и предоставляют знания по востребованным направлениям.

«Мы обеспечиваем наших студентов 70% практических занятий. Это критически важно для тех, кто стремится построить карьеру в сфере информационных технологий. Готовы выполнять запросы работодателей и предлагать ребятам практические задания. Это будет взаимовыгодное партнерство: предприятия получат готового специалиста, а наши студенты – ценный кейс для своего портфолио. Компании могут приглашать наших студентов для прохождения стажировок, а мы, в свою очередь, сможем организовать специализированные тренинги по конкретным запросам в области IT и смежных отраслей. Мы открыты для сотрудничества в любых форматах», — рассказала директор филиала компьютерной академии Елена Корочкина.

Дискуссия прошла в формате активного обсуждения, что вполне объяснимо, учитывая повсеместное внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности. Однако, квалифицированных специалистов в этой области на рынке труда ощущается дефицит.

По мнению начальника управления инвестиций и экономического развития Елены Литвиновой, главная задача таких встреч – познакомить представителей бизнеса с возможностями для развития в рамках муниципалитета.