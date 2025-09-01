Школа № 14 в Коломне вновь распахнула свои двери для учеников после проведения обширного капитального ремонта

В День знаний, 1 сентября, школа №14 города Коломна вновь приветствовала своих учащихся, преобразившаяся благодаря масштабной реконструкции.

Более 7000 квадратных метров школьных помещений были обновлены в рамках областной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Это приоритетное направление, обозначенное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и получившее поддержку нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Мы прилагаем все усилия, чтобы дети учились в современных и комфортных условиях, ведь именно здесь формируется основа будущего нашей страны. Сегодня порог обновленной школы переступили 1400 ребят. Благодаря проведенному ремонту здесь созданы благоприятные условия для учебы и полноценного развития каждого ребенка» — отметил глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

Школа приобрела совершенно новый облик: установлен новый фасад, отремонтирована крыша, обновлены инженерные коммуникации. Теперь в распоряжении учащихся находится просторная и функциональная столовая с возможностью приготовления пищи на месте, оснащенная современным оборудованием, а также вместительный актовый зал. Внутреннее убранство классов включает в себя все необходимое для учебного процесса: новые парты, удобные стулья, интерактивные доски. Санитарные помещения оснащены современной сантехникой.

Следует отметить, что в этом году в городском округе Коломна в школы впервые пошли 2200 первоклассников, а общее количество учеников, приступивших к занятиям, составляет 25 тысяч.