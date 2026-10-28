Роботизация стройки: в РФ разработали робота, сканирующего 15 тыс. кв. м за 2 часа

Компания Acceleration Robotics презентовала российскую разработку — автономного робота для автоматизированного цифрового контроля строительных объектов. Устройство способно самостоятельно перемещаться по строительной площадке, проводит круговую съемку и оперативно передает данные на аналитическую платформу ADCM. Как сообщили разработчики изданию «Известия», робот сканирует от 10 до 15 тысяч квадратных метров за двухчасовую смену, после чего искусственный интеллект автоматически сверяет полученные сведения с проектной BIM-моделью и календарным графиком работ. Об этом пишут «Известия» .

Инновационный робототехнический комплекс разработан с целью автоматизации процессов контроля на крупных девелоперских объектах, где инженерным службам приходится вручную инспектировать десятки тысяч квадратных метров. Технология исключает человеческий фактор: робот выполняет регулярный обход площадки со скоростью сканирования до 7,5 тысячи квадратных метров в час, мгновенно фиксируя любые изменения и отклонения от первоначального проекта.

Все собранные в ходе съемки видеоданные поступают в систему искусственного интеллекта. ИИ сопоставляет фактическое состояние строящегося здания с его цифровым двойником (BIM-моделью) и утвержденным графиком проведения работ. Это позволяет генеральным подрядчикам и девелоперам в режиме реального времени выявлять строительные дефекты, контролировать соблюдение сроков и с высокой точностью определять физические объемы уже выполненных операций.

Проект компании Acceleration Robotics получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям и вошел в число 25 самых перспективных стартапов из России, Индии и Южной Кореи в рамках седьмого набора международной программы Sber500. Презентация автономной системы контроля состоялась на демонстрационном дне акселератора в ходе Московского стартап-саммита, вызвав высокий интерес со стороны крупнейших девелоперских компаний.