Хирурги Морозовской больницы спасли 13-летнего мальчика с хилотораксом

Столичные врачи нашли скрытую патологию легких на флюорографии

Общество

Хирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли 13-летнего пациента с врожденным пороком развития лимфатической системы, который привел к развитию хилоторакса — скоплению лимфы в грудной полости. Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, опасное заболевание протекало бессимптомно и было случайно обнаружено во время плановой флюорографии. Для устранения утечки лимфы врачи впервые в детской практике столицы применили высокотехнологичный метод флуоресцентной навигации с использованием специального красителя. Операция прошла успешно, и подросток уже вернулся к обычной жизни.

Патология лимфатической системы долгое время никак себя не проявляла: 13-летний мальчик вел активный образ жизни и не предъявлял никаких жалоб на здоровье. Заболевание выявили случайно во время профилактической флюорографии, зафиксировавшей скопление жидкости в легких. После госпитализации в Морозовскую больницу врачи диагностировали хилоторакс — редкое состояние, при котором из-за аномалий развития лимфатических сосудов лимфа просачивается в грудную полость, сдавливает легкие и постепенно истощает организм.

Основная сложность хирургического вмешательства заключалась в сверхмалом диаметре поврежденных сосудов, составляющем менее одного миллиметра, что делает их практически невидимыми для глаз. Чтобы обнаружить микроскопические утечки, столичные хирурги применили инновационную методику: через точечные проколы в брюшной полости был введен специальный контрастный краситель — индоцианин зеленый. Под воздействием флуоресцентной камеры патологические протоки начали светиться, что позволило врачам с филигранной точностью определить место дефекта.

Через минимальные проколы в грудной клетке операционная бригада перекрыла неправильно сформированные сосуды специальными титановыми клипсами, полностью остановив утечку лимфы. Подобная малоинвазивная операция с флуоресцентной навигацией была выполнена в детском здравоохранении Москвы впервые. Реабилитационный период прошел без осложнений, пациент был выписан домой и в настоящее время полностью восстановился.

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