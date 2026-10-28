Титульный реванш: Шон О’Мэлли заявил о готовности к бою против Петра Яна

«Советский спорт»: Шон О’Мэлли захотел сразиться в бою против Петра Яна

Общество

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, защитивший свой пояс в третьем поединке против грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби, готов к выбору следующего оппонента. Как сообщает издание «Советский спорт», среди главных претендентов на чемпионский бой рассматриваются американец Шон О’Мэлли, представитель Китая Сонг Ядонг и американец Марио Баутиста. Аналитики отмечают, что наибольшие шансы возглавить очередной турнир имеют О’Мэлли и Ядонг, с каждым из которых у российского чемпиона есть личная история противостояний. Об этом пишет«Советский спорт».

Победа Петра Яна единогласным решением судей над Мерабом Двалишвили 24 октября в Абу-Даби поставила точку в их трилогии и зафиксировала преимущество россиянина (2–1 в серии боев). Защитив чемпионский титул, Ян спровоцировал активные обсуждения в экспертном сообществе и промоушене относительно своего следующего соперника. Основным коммерческим и медийным фаворитом выступает американец Шон О’Мэлли, занимающий третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. Их первая встреча в октябре 2022 года закончилась спорной победой О’Мэлли раздельным решением, и реванш обещает принести UFC рекордные просмотры. Сам американец уже заявил о готовности разделить октагон с Яном в первой половине 2027 года.

Вторым ключевым претендентом является боец из Китая Сонг Ядонг, располагающийся на второй позиции рейтинга. Ядонг существенно укрепил свои позиции в категории после громкой победы нокаутом во втором раунде над Умаром Нурмагомедовым на турнире в Шанхае. В марте 2024 года Ян уже побеждал китайского спортсмена единогласным решением судей, однако с тех пор Ядонг заметно прогрессировал в ударной технике и защите от тейкдаунов. Потенциальный повторный бой с обновленным Ядонгом выглядит спортивно обоснованным шагом для руководства промоушена.

Третьей кандидатурой значится американец Марио Баутиста, занимающий четвертое место в рейтинге дивизиона. Несмотря на то что его претендентские позиции пока рассматриваются промоутерами как запасные, Баутиста может получить титульный шанс в случае провала переговоров с О’Мэлли или Ядонгом. Окончательное решение Даны Уайта и руководства UFC будет зависеть от сроков восстановления бойцов, графика проведения главных турниров 2027 года и коммерческой привлекательности каждого из поединков.

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