Данные ОСАГО: страховщики назвали автомобили с самыми аккуратными водителями

Отечественный внедорожник УАЗ-3151 возглавил рейтинг автомобилей с наибольшей долей владельцев, имеющих минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ). К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса «Страховка.ру», проанализировавшие страховую историю 636,5 тысячи пользователей за третий квартал 2026 года. По данным исследования, 50,5% водителей этой модели обладают максимальной скидкой на ОСАГО, а высокая аварийность зафиксирована лишь у 0,3% из них. В свою очередь, среди обладателей доступных подержанных легковых авто оказалась наиболее высока доля начинающих и аварийных автомобилистов. Об этом информирует портал Autonews.

Анализ коэффициентов бонус-малус (КБМ), применяемых при расчете стоимости полисов ОСАГО, показал, что первые строчки по безаварийному вождению занимают преимущественно внедорожники и кроссоверы. На втором месте после УАЗ-3151 расположились Nissan Terrano и пятидверная Lada Niva (ВАЗ-2131) — у 44% их владельцев зафиксирован минимальный КБМ. По 42% безаварийных автомобилистов выявлено среди обладателей трехдверной Lada Niva (2121), Renault Duster и Nissan X-Trail. Эксперты связывают такие показатели с характером эксплуатации: внедорожную технику чаще используют вне оживленных городских магистралей, где риск участия в ДТП ниже.

На противоположном полюсе рейтинга оказались б/у бюджетные легковушки. Самая высокая доля водителей с коэффициентом КБМ выше 1,76 (свидетельствующим о частой вине в ДТП) зафиксирована у владельцев Lada 2114 — 5%. Далее идут Kia Spectra (4,5%), Lada Priora в кузове хетчбэк и седан (по 4%), Chevrolet Lanos и Lada 2110 (по 4%). Страховщики объясняют эту тенденцию тем, что недорогие подержанные автомобили на вторичном рынке традиционно выбирают новички с небольшим опытом.

Подтверждением этого служит доля водителей со стартовым коэффициентом 1,17 (относящихся в исследовании к категории новичков). В сегменте Lada Priora седан их число достигает 28%, у Priora хетчбэк — 26%, а среди владельцев Lada 2114 — 24%. Авторы отчета отдельно подчеркивают, что данные КБМ характеризуют аккуратность и стаж самих водителей, а не конструктивные показатели безопасности конкретных машин.