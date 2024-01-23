Школа с IT-уклоном до конца года будет построена в подмосковном Реутове

Строительство школы с IT-уклоном на 1100 мест в Реутове идет с опережением графика.

Учебное заведение возводится по программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В настоящий момент его готовность оценивается специалистами в 20 процентов.

Четырехэтажное здание построят в форме прямоугольника с небольшим внутренним садом. Как отмечает председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, это будет самый большой образовательный объект в Реутове.

Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. Первые уроки пройдут в январе 2025-го.