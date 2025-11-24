Школьная республика «Крылья» получила нового лидера: что планирует молодой президент

В «Образовательном центре №5» в Ивантеевке подвели итоги выборов президента школьной республики «Крылья». Победителем стал десятиклассник Егор Приставко, набравший более 60% голосов. Церемонию оглашения результатов провел председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула, чей путь в школьном самоуправлении начинался в той же школе.

Перед голосованием кандидаты участвовали в дебатах, где демонстрировали умение выступать перед публикой, креативность и способность вести за собой команду. Егор Приставко известен своим творческим подходом и увлечением иностранными языками. В программе нового президента — усиление обратной связи с избирателями и внедрение цифровых технологий, включая создание чатов для каждого школьного министерства.

Сразу после каникул Егор Приставко приступит к обязанностям, начав с организации новогодних мероприятий. Артем Садула отмечает, что участие в школьном самоуправлении помогает ученикам развивать лидерские качества и учиться реализовывать собственные идеи.