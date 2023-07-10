Школьник из Солнечногорска победил на Всероссийской олимпиаде по разработке игр

Подмосковный школьник стал победителем Всероссийской олимпиады Фоксфорд по разработке игр на Python, сообщили в Минобразования области. Кадет Радумльского лицея-интерната Артем Шевченко разработал игру «Run from poverty».

По итогам олимпиады проект Артема был признан лучшим на заочном и очном конкурсах разработчиков. Школьник получил грамоту и новый iPhone в качестве приза.

Как рассказали в министерстве, Радумльский лицей-интернат с прошлого года сотрудничает с ООО «Фоксфорд» и ООО «Цифровое образование» в части программирования. На базе учреждения проводится курс «Игры на Python: от разработки до продвижения».