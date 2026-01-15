Школьникам запретили использовать слова «окей» и «ок» на ЕГЭ по русскому языку

Заимствованные слова «окей» и «ок» недопустимы для использования в сочинениях на едином государственном экзамене по русскому языку. Об этом в интервью ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. Герцена, профессор Наталия Козловская.

Эксперт объяснила, что жанр экзаменационного сочинения предполагает монологическое высказывание, построенное по нормам литературного языка. Слова «окей» и «ок» относятся к разговорной диалоговой речи и не соответствуют этому требованию.

«Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ — монолог, в котором никаким "океям" и "окам" не место. Трудно даже представить себе сочинение с этими словами», — сказала Козловская.

Эксперт добавила, что с точки зрения лексикографии эти слова также не являются полноценной частью литературной нормы.

В авторитетном Большом толковом словаре русского языка под редакцией Кузнецова омонимы «окей» — как частица, выражающая согласие, и «окей» в функции сказуемого — даны без специальных стилистических помет. Слова «ок» в этом издании нет вообще.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Толковом словаре государственного русского языка, размещенном на сайте Санкт-Петербургского государственного университета: в нём отсутствуют оба слова.

Профессор напомнила, что у заимствованных частиц и слов-сказуемых существуют полноценные русские аналоги. На просьбу в диалоге, например, уместно ответить словом «да».

В функции сказуемого для передачи состояния можно использовать слова «хорошо» или «отлично», как, например, во фразе: «У меня все отлично».

Ранее сообщалось, что слово «ок» возглавило рейтинг самых популярных русских слов.