Школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ по русскому языку

Эксперт Козловская: школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Выпускникам, сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, теперь могут использовать в сочинении слово «лабубу». Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.
Ключевой аргумент — отсутствие точных аналогов этого понятия в русском языке.
«Лабубу» — это оригинальная игрушка в виде молчаливого кролика, созданная гонконгским художником и дизайнером Касингом Лунгом. Персонаж стал популярным в мире поп-культуры и дизайна, поэтому его упоминание может считаться уместной отсылкой к современному контексту.
«Никаких переводов или аналогов у него нет, поэтому использование слова в сочинении ЕГЭ не подпадает под этический критерий, о лабубу писать можно!» — сказала Козловская.
По мнению методистов, такое слово может быть использовано в той части сочинения, где экзаменуемый выражает собственное отношение к позиции автора исходного текста.
Например, в качестве иллюстрации, когда речь идет о современном искусстве, моде, массовой культуре или глобализации.
Это не означает, что слово «лабубу» можно вставлять куда угодно. Как и с любой другой лексикой, важно соблюдение уместности и точности контекста. Использование должно быть логически оправданным и служить раскрытию мысли.
Ранее доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения, доктор филологических наук Татьяна Фадеева заявила, что выражение «европейские подсвинки» может войти в словарь афоризмов 2025 года.