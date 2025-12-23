Школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ по русскому языку

Выпускникам, сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, теперь могут использовать в сочинении слово «лабубу». Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

Ключевой аргумент — отсутствие точных аналогов этого понятия в русском языке.

«Лабубу» — это оригинальная игрушка в виде молчаливого кролика, созданная гонконгским художником и дизайнером Касингом Лунгом. Персонаж стал популярным в мире поп-культуры и дизайна, поэтому его упоминание может считаться уместной отсылкой к современному контексту.

«Никаких переводов или аналогов у него нет, поэтому использование слова в сочинении ЕГЭ не подпадает под этический критерий, о лабубу писать можно!» — сказала Козловская.

По мнению методистов, такое слово может быть использовано в той части сочинения, где экзаменуемый выражает собственное отношение к позиции автора исходного текста.

Например, в качестве иллюстрации, когда речь идет о современном искусстве, моде, массовой культуре или глобализации.

Это не означает, что слово «лабубу» можно вставлять куда угодно. Как и с любой другой лексикой, важно соблюдение уместности и точности контекста. Использование должно быть логически оправданным и служить раскрытию мысли.

Ранее доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения, доктор филологических наук Татьяна Фадеева заявила, что выражение «европейские подсвинки» может войти в словарь афоризмов 2025 года.