Филологи оценили возможность включения фразы Путина в словарь

Высказывание президента РФ Владимира Путина в адрес европейских политиков может получить статус языковой нормы. Филологи рассматривают возможность включения словосочетания «европейские подсвинки» в словарь афоризмов 2025 года, сообщила RT доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения, доктор филологических наук Татьяна Фадеева.

По ее словам, изначально нейтральная лексема «подсвинки» (молодые поросята) в этом контексте приобрела яркую отрицательную коннотацию.

Фраза выражает резкую оценку политической несостоятельности оппонентов, а прилагательное «европейские» усиливает это переносное значение, делая выражение узнаваемым политическим ярлыком.

Путин впервые использовал это выражение 17 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Говоря о западной риторике, президент заявил, что людям «вбивают страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией.

Именно в этом контексте прозвучала фраза, в которой он назвал европейских политиков «подсвинками».

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что на самом деле имел в виду, говоря о «европейских подсвинках».