Школьники Городского округа Пушкинский оценили уровень функциональной грамотности

Мероприятие состоялось во вторник, 20 января. Цель диагностической работы — оценить индивидуальный уровень функциональной грамотности школьников. Ребятам предоставили возможность выполнить 15 заданий различной сложности, которые разгруппировали в зависимости от основных компонентов функциональной грамотности.

Семиклассникам за 90 минут предстояло выполнить по пять заданий по читательской, математической и естественно-научной грамотности. Во время выполнения заданий по математической грамотности школьникам позволили пользоваться непрограммируемым калькулятором.

В трех учебных заведениях муниципалитета использовался современный цифровой формат с онлайн-технологиями, в то время как остальные школы предпочли классический метод работы с бумажными бланками. Способ проведения был определен администрацией каждой организации самостоятельно.

Контент заданий для учащихся строился на моделировании практических ситуаций, с которыми подростки могут столкнуться в повседневности. Упражнения были специально адаптированы под возрастную группу семиклассников, учитывая их круг интересов.

Такой подход направлен не только на активизацию познавательного процесса, но и на формирование у школьников важных прикладных компетенций, полезных в реальной жизни.