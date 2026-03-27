Школьники Городского округа Пушкинский узнали тонкости работы предприятия городского хозяйства

Учащиеся образовательных учреждений Городского округа Пушкинский 26 марта посетили базу муниципального предприятия «Пушкинское городское хозяйство». Экскурсия для школьников была организована в рамках профориентационного проекта «Первые в профессии», реализуемого общероссийской организацией «Движение первых».

Сотрудники учреждения познакомили юных гостей с основными задачами предприятия, показали ремонтные мастерские, складские помещения и парк специализированной техники. Особый интерес у ребят вызвали машины, задействованные в летнем содержании территорий: самосвалы, пылесосы, тракторы и другие агрегаты, ежедневно выходящие на улицы округа.

Кульминацией визита стала возможность не только осмотреть технику снаружи, но и посидеть в кабинах. Школьники с удовольствием изучали приборные панели и расспрашивали специалистов о необходимых навыках для управления мощными машинами. Как отмечают организаторы, подобные мероприятия помогают подрастающему поколению определиться с будущей профессией и заинтересоваться работой в родном городе.