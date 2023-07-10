Школьники из Подмосковья победили на Российской робототехнической олимпиаде
Фото: [Министерство образования МО]
Подмосковные школьники заняли первое место в национальном финале Двадцатой Российской робототехнической олимпиады, передает Минобразования региона.
Мероприятие прошло в Челябинске. В нем принимали участие девять сотен представителей сорока одного субъекта РФ.
Воспитанники Центра «Диалог» из Электростали создали устройство для изучения языка жестов «Тренажер дактильной азбуки» и были признаны лучшими в номинации «Искусственный интеллект».
«Поздравляем ребят и их наставников. Желаем успехов и новых достижений!» - говорится в сообщении пресс-службы министерства.