Школьники из Подмосковья победили на Российской робототехнической олимпиаде

Мероприятие прошло в Челябинске. В нем принимали участие девять сотен представителей сорока одного субъекта РФ.

Воспитанники Центра «Диалог» из Электростали создали устройство для изучения языка жестов «Тренажер дактильной азбуки» и были признаны лучшими в номинации «Искусственный интеллект».