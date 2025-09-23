Школьники Подмосковья могут принять участие международном инженерном чемпионате CASE-IN

В этом году Школьная лига проекта проходит по двум направлениям: «Всероссийское соревнование среди школьников по решению инженерных кейсов» и «Теплоэнергетика».

Командам школьников 8–11 классов нужно будет решить практическое задание на основе реальной технологической или производственной ситуации. Решения участников будут оценивать эксперты.

Финалисты и победители школьной лиги осеннего кубка проекта получат возможность приехать на финал проекта в Москву, а также сертификаты и дипломы, гарантирующие получение дополнительных баллов к ЕГЭ. Победители и призеры будут приглашены на профильные смены всероссийских детских центров, а также получат ценные призы от организаторов проекта.

Подробная информация представлена на сайте проекта.