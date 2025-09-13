Школьников Подмосковья пригласили принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

С 23 сентября по 26 октября пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она будет проходить в онлайн-формате для учащихся 1-9 классов из всех регионов России.

Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об олимпиаде можно по этой ссылке. Для перехода к выполнению заданий на указанном сайте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на платформе УЧИ.РУ.

Если у учителей и учеников уже есть доступ к платформе УЧИ.РУ, то для участия в олимпиаде необходимо﻿﻿пройти по ссылке dorogi.uchi.ru,﻿﻿ ввести свой логин и пароль и приступить к выполнению заданий.

Если у учителя нет доступа к платформе УЧИ.РУ, то для участия в олимпиаде необходимо﻿﻿пройти по ссылке dorogi.uchi.ru,﻿﻿ пройти регистрацию, добавить класс и учеников, раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку.