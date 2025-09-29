Школьное лесничество округа Клин одержало победу на областном слете школьных лесничеств

По результатам командного соревнования первое место было присуждено школьному лесничеству «Новолесье» от средней школы, носящей имя Героев, расположенной в городском округе Клин, при участии Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес».



В индивидуальном зачете победителем стал Максим Власов, представляющий школьное лесничество «Новолесье» из средней общеобразовательной школы «Имена Победы» и Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес».



Максим удостоится права представлять Московскую область на финальном, всероссийском этапе Всероссийского юниорского конкурса «Подрост».



XII областной слет школьных лесничеств Московской области и региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» объединил свыше 130 учеников из 20 команд, включая 19 школьных лесничеств Московской области и, в качестве новичка, команду из Вологодской области под названием «Вытегория лесная».



Участники презентовали свои «Визитные карточки», продемонстрировали знания, полученные в рамках конкурсов «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция», а также приняли участие в командных испытаниях «Лесное многоборье».