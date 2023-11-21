Школьный музей в Рузе стал призером Всероссийского конкурса школьных музеев. Как сообщили в Минобразования Подмосковья, учащиеся Нестеровского лицея заняли по итогам конкурса второе место.

Ребята стали призерами в номинации «Музей образовательной организации этнографо-краеведческого профиля». В рамках дистанционного тура финала конкурса они успешно защитили домашнюю экскурсию и выполнили задание на атрибуцию музейного предмета.

«Уверены, что учащиеся и их наставники будут продолжать вести активную исследовательскую деятельность, разрабатывать новые проекты и вдохновлять других своим примером», - говорится в сообщении министерства.

В общей сложности от Подмосковья на конкурс было заявлено шесть проектов от школьников Павловского Посада, Коломны, Рузы, Чехова, Реутова и Зарайска.