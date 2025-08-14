Школы Коломны и Озер готовятся к началу учебного года

На протяжении всего летнего периода в каждой школе были осуществлены плановые ремонтные работы, направленные на создание комфортной и современной среды для учеников и преподавателей. 1 сентября дети и педагоги смогут вернуться в отремонтированные классы, зоны отдыха и общие пространства.

В частности, в Радужненской средней школе к началу учебного процесса были произведены значительные улучшения: обновлены несколько кабинетов, где заменили напольное покрытие и мебель, а также провели косметический ремонт, освежив интерьер стен и полов в коридорах. В столовой была установлена новая вентиляционная система. Для удобства школьного автобуса установлены современные откатные ворота. В ближайшее время запланирована замена крышек люков.

Работы по благоустройству стартовали сразу после окончания летней смены, 10 июля, и должны быть завершены до 25 августа. В настоящий момент осталось выполнить небольшие задачи: уложить напольное покрытие в спортивном зале и покосить траву на пришкольной территории.