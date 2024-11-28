Школы протестировали учеников-мигрантов на знание русского языка

По данным, предоставленным начальником Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксенией Габдрахмановой, более 58% детей-мигрантов успешно прошли тестирование по русскому языку, организованное в октябре в российских школах, передает РБК.

У 23% выявлены трудности в обучении, почти 18% несовершеннолетних имеют низкий уровень знаний языка или не владеют им вовсе. Тестирование стало частью мониторинга интеграции иностранных граждан в российскую образовательную систему.

Габдрахманова возглавляет проект, посвященный оценке языковой и социокультурной адаптации иностранных детей, обучающихся в школах.

Основной целью этой инициативы является анализ текущего состояния обучения детей мигрантов в России, включая оценку их языковых навыков и программы адаптации. Проведение мониторинга стало возможным благодаря инициативе Министерства просвещения РФ.

Согласно собранным данным, на начало учебного года 2024/2025 языковую диагностику прошли 154,8 тыс. детей иностранных граждан, что составляет 74,4% от общего числа детей-мигрантов, обучающихся в образовательных учреждениях различных уровней в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложная демографическая ситуация в России создает потребность в дополнительной рабочей силе, особенно в условиях малочисленности населения.