В Кремле отметили необходимость нахождения мигрантов в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложная демографическая ситуация в России создает потребность в дополнительной рабочей силе, особенно в условиях малочисленности населения.

В комментарии РИА Новости представитель Кремля отметил, что приток иностранных работников жизненно необходим для реализации амбициозных планов развития страны.

«Мигранты — это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — отметил Песков.

Несмотря на открытость властей РФ к мигрантам, представитель Кремля также акцентировал внимание на необходимости строгого регулирования трудовой миграции. По словам Пескова, это позволит минимизировать риски, связанные с совершением преступлений, а также обеспечит защиту как мигрантов, так и местных жителей.

Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что прерогативой государства остается забота о безопасности граждан, и акцентировал внимание на том, что риски исходят исключительно от тех мигрантов, которые находятся в стране нелегально.

По его словам, нелегалы способствуют распространению преступности, включая религиозный экстремизм, создавая опасные социальные условия.

«Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — отметил Песков.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин настаивает на приверженности интересам граждан России. По мнению президента, мигранты смогут интегрироваться в общество и избежать негативного отношения со стороны россиян, если будут соблюдать законы и хорошо владеть русским языком.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул гуманитарный аспект вопроса, отметив, что мигранты должны жить в «человеческих условиях» и иметь доступ ко всем необходимым благам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что правила для мигрантов в РФ должны быть жесткими.