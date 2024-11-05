Симоньян одной фразой охарактеризовала всю систему ЕГЭ в России

Система ЕГЭ, которая последние годы применяется в российских учебных заведениях, давно себя дискредитировала. Такое мнение на марафоне «Знание.Первые» в Сочи высказала главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, ЕГЭ, по своей сути, является самым настоящим «издевательством над нацией». Как подчеркнула Симоньян, вопросы единого госэкзамена совершенно не отображают содержание существующей в России школьной программы.

«То, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ, это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — сказала Симоньян.

Главред посетовала, что учителя дают школьникам на уроках одни знания, а попросы в тестированиях ЕГЭ диаметрально противоположные. И если это еще не привело, то очень скоро приведет к стрессу и непониманию, отметила Симоньян. Кроме того, как считает журналистка, есть ряд школьных предметов, к примеру литература и история, которые по формату ЕГЭ невозможно оценить от слова совсем.

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы РФ по просвещению не поддержал инициативу о возможности сдачи Единого государственного экзамена или экзаменов по выбору учащихся.