В Госдуме отклонили проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Государственной думы РФ по просвещению не поддержал инициативу о возможности сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или экзаменов по выбору учащихся. Об этом РИА Новости рассказала зампред комитета Яна Лантратова.

По ее словам, такая мера может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, а также создать неравные условия при поступлении в высшие учебные заведения.

Отмечается, что с позицией о необходимости отклонения законопроекта согласились большинство членов комитета ГД. Проект внесли на рассмотрение 5 июля.

Авторы инициативы предлагали отменить ЕГЭ и заменить его итоговой аттестацией по образовательным программам основного и среднего общего образования. Однако, как показало обсуждение, опасения по поводу возможных последствий из-за отмены единого государственного экзамена перевесили аргументы сторонников данной инициативы.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости вернуть в российские школы практику оценивания поведения.