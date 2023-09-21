Система среднего профобразования в России проходит перезагрузку

По словам министра, система среднего профобразования в стране проходит через «содержательную перезагрузку» для поддержки российской экономики и «в соответствии с задачами рынка труда». Кравцов также уточнил, что в процессе этой перезагрузки, система уходит от регионального принципа управления, и переходит на регионально-отраслевой.

Он также указал на то, насколько серьезно поменялся подход к подготовке студентов, получающих среднее профобразование. Министр подчеркнул, что за 3 года было актуализировано более 400 стандартов СПО и утверждено еще около 150 новых, были также обновлены программы обучения.