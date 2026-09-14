Горячую линию по всем вопросам избирательного права запустят в аппарате омбудсмена Подмосковья

Горячая линия будет работать в аппарате омбудсмена Подмосковья в период выборов

Официально

Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]

Горячая линия по всем вопросам избирательного права будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской в период выборов.

«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам избирательного права. Наша команда готова оказать необходимую помощь, обеспечивая поддержку и разъясняя права граждан в процессе голосования», — рассказала Фаевская.

Горячая линия по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать с 18 по 20 сентября с 08.00-20.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.

Актуально
Подмосковье
Уполномоченный по правам человека в Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное