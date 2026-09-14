Импортозамещение в бою: в зоне СВО применили систему «Радуга» для дронов
В зоне СВО применили систему связи «Радуга» для БПЛА
В зоне специальной военной операции впервые засветилась полностью импортозамещенная система помехоустойчивой связи «Радуга» — ее применили для управления беспилотниками, причем в неожиданном контексте: для решения задач водоснабжения. Об этом сообщает ТАСС.
О применении сообщил ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика «Сектор». По данным организации, связь организовали для налаживания работы подразделения, отвечающего за водоснабжение. Вместе с «Радугой» использовали коммутатор «Селектор» в составе выносной системы «Светофор» — все изделия, как подчеркнули в «Секторе», являются отечественными.
Ранее в Ростехе раскрыли эффективность комплекса в зоне СВО.