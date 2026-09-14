Осенний жор налима: раскрыты места Подмосковья с обилием вкусного хищника

С приходом осенних холодов в подмосковных водоемах стартует сезон, которого ждут любители ночной рыбалки. В остывающей воде просыпается налим — единственная пресноводная рыба из семейства тресковых. Летом этот ночной хищник почти не берет приманку, но с похолоданием превращается в желанный трофей. О том, где его искать и на что ловить, REGIONS рассказал опытный охотник и рыболов из Подмосковья Юрий Иванов.

Налим любит холод. Когда вода теплее 15 градусов, он впадает в оцепенение и почти не питается, проводя все теплое время в глубоких ямах с родниками, под корягами и в норах. Осенью температура падает, и хищник начинает выходить на охоту — сначала короткими вылазками, а к поздней осени входит в полноценный жор. Пик активности приходится на темное время суток.

По словам Юрия Иванова, налим — ночной хищник, который ждет темноты, чтобы покинуть укрытие. Лучшее время для ловли — с 22:00 до 4:00. В пасмурную, ветреную и дождливую погоду клев может быть даже лучше, чем в ясную ночь.

Далеко от убежищ налим не уходит. Главная точка — бровки, соединяющие зимовальные ямы с перекатами: здесь он курсирует вдоль подводных возвышенностей в ожидании добычи. Второе перспективное место — глубокие ямы с корягами и каменистым дном. Третье — устья ручьев и притоков, где вода прохладнее и богаче кислородом. Стоит присмотреться и к подмытым берегам с обратным течением.

Рыболов советует: если найдена бровка с резким перепадом глубины с 2 м на 5–6, налимное место найдено — он стоит прямо на перепаде. Верный признак — наличие пескаря или ерша: если мелкая рыбешка держится под берегом, значит, хищник где-то рядом.

Налим ориентируется больше на запах, чем на движение, поэтому лучшая наживка — куриная печень или хвостик мелкой рыбки. Печень хороша тем, что ее аромат долго держится в воде и привлекает хищника с большого расстояния. Хвостик ерша, пескаря или уклейки тоже работает отлично. Можно использовать живца, но налим часто берет и мертвую рыбку.

Иванов советует брать на ночную рыбалку полкило куриной печени — этого хватает на всю ночь. Кусочек размером с фалангу пальца насаживается на крючок. Если печени нет, подойдет хвостик ерша или пескаря. Главное — свежесть и запах.

Среди подмосковных водоемов рыбаки выделяют несколько проверенных мест. Ока в районе Серпухова и Каширы — легендарное место с глубокими ямами и каменистым дном. Осетр под Зарайском известен тишиной и хорошими уловами. Рузское и Можайское водохранилища привлекают трофейными экземплярами. Перспективны также Пахра, Клязьма и канал имени Москвы.

По словам Иванова, на Оке налим ловится практически везде, где есть ямы и бровки, но особенно хорош район Каширы — там серьезные глубины и трофеи до 3–4 кг. На Рузском водохранилище осенью налим подходит близко к берегу, так что лодка не нужна.

Для ловли используют донные снасти. Удилище должно быть прочным, с тестом до 100–120 г. Леска — 0,3–0,4 мм, поводок — 0,25 мм. Крючки крупные, номер 4–6. Сигнализатор поклевки обязателен — светлячок или колокольчик. Забрасывать наживку лучше чуть выше переката, чтобы течение само вынесло ее на рыбу. Проверять снасти нужно каждые 30–40 минут.

Налим клюет осторожно, но уверенно: он не бросается на наживку, а подходит, пробует и только потом заглатывает. Подсекать не стоит спешить — нужно дать ему время. Леску лучше держать натянутой, чтобы чувствовать даже слабый сигнал, завершает Юрий Иванов.