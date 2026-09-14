Общественная палата Подмосковья провела сессию на тему правовых основ общественного наблюдения на выборах

Правовые основы общественного наблюдения на выборах обсудили в Подмосковье в рамках экспертной сессии Общественной палаты Московской области «Электронное право: правовые основы общественного наблюдения на выборах в рамках Единого дня голосования 2026 года».

Мероприятие прошло в Общественной палате РФ. В нем приняли участие представители ОПМО, общественных палат муниципалитетов, Мособлизбиркома и адвокатского сообщества.

«Основная миссия института гражданского общества — быть полноценным субъектом общественного контроля. Мы имеем право присутствовать на избирательных участках, наблюдать за ходом голосования и давать правовую экспертную оценку возникающим ситуациям», — подчеркнула первый зампред Общественной палаты Подмосковья, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.

Одним из ключевых направлений работы Штаба общественного наблюдения является организация сетевой консультативной юридической поддержки, чтобы наблюдатели могли обратиться за профессиональной правовой консультацией, в том числе прямо на избирательных участках.

«Мы подписали соглашение с Общественной палатой. Адвокатский корпус Московской области — это более 7 тыс. человек. Мы решили принять активное участие в избирательной кампании, и в каждом районе будет обязательно дежурить представитель адвокатуры», — сообщил председатель Адвокатской палаты Подмосковья, председатель Комиссии Общественной палаты Подмосковья по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Алексей Галоганов.

Отдельно обсудили вопросы правового статуса общественного наблюдателя. Сергей Леонов отметил, что расширение прав наблюдателей предполагает четкое понимание своих обязанностей и границ полномочий.

«Важно, чтобы общественный наблюдатель хорошо понимал свой статус, действовал строго в рамках закона, сохранял объективность и беспристрастность. При возникновении вопросов он должен знать, куда обратиться за профессиональной правовой помощью», — подчеркнул он.

Этические стандарты работы наблюдателей представил председатель Комиссии Общественной палаты Подмосковья по науке, образованию и развитию наукоградов Константин Куракин. Он отметил, что Кодекс этики общественного наблюдателя закрепляет принципы законности, политической нейтральности, уважения прав участников избирательного процесса и ответственности за достоверность распространяемой информации.

Консультант юридического отдела Правового управления Мособлизбиркома Дарья Кузьмина представила доклад, посвященный практическим аспектам работы наблюдателей.

Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года. В Московской области зарегистрирован более 6,1 млн избирателей, работают 56 территориальных и 3,9 тыс. участковых избирательных комиссий. В период выборов будет работать Центр общественного наблюдения.