Слово Горбунова живет: в Городском округе Пушкинский стартовал прием заявок на чтения

В Городском округе Пушкинский стартовал прием заявок на XVI ежегодный конкурс чтецов «Горбуновские чтения», который пройдет 25 декабря в арт-галерее Центральной городской библиотеки имени И.Ф. Горбунова в Ивантеевке. Мероприятие призвано возродить традицию живого исполнения литературных произведений, которую когда-то основал сам Иван Горбунов — актер, писатель и создатель первого театрального музея России, прославившийся как неподражаемый рассказчик.

К участию приглашаются учащиеся 3–11 классов и студенты ссузов, готовые представить на суд жюри отрывок из произведений Горбунова продолжительностью до 10 минут. Организаторы поощряют творческий подход: использование костюмов, театрального реквизита и музыкального сопровождения поможет конкурсантам глубже раскрыть художественный замысел автора. Выступать можно как индивидуально, так и в составе творческих групп.

Критерии оценки выступлений включат не только точность воспроизведения текста, но и артистическое мастерство: эмоциональную выразительность, интонирование, работу с мимикой и жестами, оригинальность интерпретации. Для многих участников это станет первым шагом в освоении сценического искусства и возможностью по-новому открыть для себя богатство русской литературы.

«Горбуновские чтения» сохраняют уникальную культурную традицию, позволяя молодому поколению не просто читать, а проживать литературные произведения, следуя заветам самого писателя, считавшего устное исполнение особым искусством.