Со школьниками Волоколамска провели «Разговоры о важном» на промышленную тему

Новую учебную неделю в школах и колледжах Волоколамского округа традиционно начали с занятий «Разговоры о важном». Темой уроков на этой неделе стала российская промышленность. Занятия проходят в рамках программы Минпромторга России при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Их главная цель — привлечь внимание учащихся к развитию отечественной индустрии и популяризировать рабочие и инженерные профессии среди молодежи.

На уроках школьникам рассказали, как предприятия различных отраслей обеспечивают потребности страны, и показали видеосюжет о современных автоматизированных производствах. Главным спикером занятия стал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глубоко вовлеченный в тему занятия.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова лично побывала на «Разговорах о важном» в гимназии №1. Перед ребятами выступили руководитель отдела качества, охраны труда и экологии ООО «Кэн-Пак Завод Упаковки» Вячеслав Магин, чье предприятие уже более 15 лет успешно производит алюминиевую тару, а также координатор по продажам и маркетингу АО «ВМ» Наталья Минова, компания которой выпускает средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Осташевскую школу посетил руководитель отдела сертификации ООО «Шульгино» Роман Шелеменцев. Это предприятие известно своей органической продукцией высокого класса. Гости не только рассказали об истории своих заводов, но и показали школьникам образцы продукции.

Наталья Козлова отметила, что такие живые встречи помогают ребятам понять важность развития отечественной промышленности и определиться с приоритетными направлениями при выборе будущей профессии.