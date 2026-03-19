Собака-робот и лекция из ВШЭ: в Наро-Фоминске 200 школьников погрузились в мир искусственного интеллекта

Фойе школы №7 в Наро-Фоминске 17 марта напоминало съемочную площадку фантастического фильма. Гостей здесь встречала не учитель и не волонтер, а робот-собака. Механический пес припадал на передние лапы, заглядывал в глаза ученикам и задавал тон всему мероприятию — фестивалю школьных проектов «Область ИИзменений», посвященному искусственному интеллекту и высоким технологиям.

Более 200 учеников с шестого по 11 класс погрузились в мир инноваций. Для начала ребятам устроили мастер-классы по робототехнике и нейросетям, а также рассказали о скором открытии в городе IT-колледжа.

Ключевым событием стала лекция приглашенного эксперта. Заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Высшей школы экономики Иван Карлов поделился со школьниками знаниями о возможностях искусственного интеллекта и помог выстроить мостик от школьной скамьи к большой науке.

Впрочем, многие ученики уже вполне освоились в цифровой реальности. На фестивале они представили собственные разработки: чат-боты для помощи предпринимателям, студентам и школьникам, сайты о городе и его возможностях. Особое внимание привлек проект шестиклассников из пятой школы — ребята создали варианты праздничного оформления Наро-Фоминска к его 100-летнему юбилею, используя современные технологии.

Защита проектов проходила по нескольким направлениям: от познания мира профессий и творчества до улучшения школьной среды с помощью ИИ. Участники рассуждали о профессиональном самоопределении и о том, как технологии могут изменить жизнь вокруг.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина отметила, что такие фестивали не только открывают перед школьниками новые горизонты, но и помогают выявлять по-настоящему талантливых ребят, готовых создавать будущее своими руками.