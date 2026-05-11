В российских вузах введут «день тишины» при поступлении

Министерство науки и высшего образования России ввело новое правило для приемной кампании — так называемый «день тишины», в течение которого абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра Андрей Омельчук.

По его словам, нововведение направлено на повышение прозрачности и предсказуемости процесса поступления. В день формирования приказов о зачислении поступающие будут видеть окончательный статус своих заявок, после чего любые изменения временно блокируются. Это, как пояснили в ведомстве, позволит снизить стресс у абитуриентов и упорядочить работу приемных комиссий.

Также в рамках реформы приемной кампании 2026/2027 учебного года вводится единый цифровой канал подачи документов через портал Госуслуги. Ожидается, что это уменьшит количество ошибок и унифицирует процесс поступления.

Изменения затронули и выпускников колледжей: теперь они смогут сдавать внутренние экзамены только при продолжении обучения по профильному направлению, которое определяет сам университет.

Для иностранных абитуриентов предусмотрена возможность подачи документов через мобильное приложение RuiD, а также поступление по внутренним экзаменам в случае отсутствия результатов ЕГЭ.

Кроме того, вузам разрешили перераспределять бюджетные места между квотами, если в отдельных категориях остается незаполненный резерв.

Минобрнауки также сообщали, что прием документов в российские университеты начнется 20 июня и будет проходить по обновленным правилам.

