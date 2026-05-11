HR-эксперт объяснила, как правильно отвечать на вопрос «расскажите о себе»

Фраза «расскажите о себе» остается одним из самых сложных вопросов на собеседовании, хотя именно от ответа на него часто зависит первое впечатление о кандидате. Об этом « Газете.Ru » рассказала руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff Юлия Воинова.

По ее словам, рекрутеры уже знакомы с резюме, поэтому ожидают не пересказ биографии, а живую и структурированную самопрезентацию. Через этот вопрос оцениваются коммуникативные навыки, стрессоустойчивость и способность адаптироваться.

Специалист выделила несколько типичных ошибок. Первая — слишком длинный рассказ с уходом в биографические детали, из-за чего теряется ключевой опыт. Вторая — отсутствие подготовки к компании и использование общих формулировок без конкретики. Третья — перегруз профессиональными терминами или упоминание конфликтов с бывшими работодателями.

Оптимальная продолжительность ответа составляет 2–3 минуты. Рекомендуется начинать с текущей или последней должности, делая акцент на достижениях, которые имеют значение для вакансии. Важно приводить конкретные результаты, такие как рост показателей, успешные проекты или профессиональные награды.

Далее следует кратко обозначить карьерную мотивацию и объяснить интерес к конкретной позиции, связывая его с опытом и задачами компании. Эксперт подчеркнула, что излишняя формальность или разговор о зарплате в лоб ухудшают восприятие кандидата.

По сути, универсального ответа не существует — он должен адаптироваться под каждую вакансию. Главное, по словам специалиста, говорить конкретно, уверенно и показывать осознанный интерес к работе, а не формальный подход к интервью.

