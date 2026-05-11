Россиянам рассказали, какие займы могут навредить кредитной истории

В 2026 году система кредитования в России продолжает меняться: цифровые профили, механизмы самозапрета и обновленные способы проверки доходов делают кредит более регулируемым и менее доступным инструментом. Об этом « Газете.Ru » рассказал сооснователь сервиса Scanify и финансовый эксперт Александр Широков.

По его словам, кредит в общественном восприятии часто ассоциируется с долгами, однако при грамотном использовании он может улучшать финансовое положение заемщика. В отдельных случаях небольшие займы помогают сформировать или восстановить кредитную историю.

Эксперт отметил, что для пользователей с низким кредитным рейтингом допустимы легальные инструменты, включая кредитные карты и рассрочки. При этом он предостерег от краткосрочных займов до зарплаты, которые ухудшают финансовую динамику. Среди допустимых целей кредитования он назвал ипотеку, обучение и покупку автомобиля для работы, подчеркнув их инвестиционный характер.

Отдельное внимание специалист уделил так называемым «спящим» кредитным картам. По его словам, даже неиспользуемый лимит учитывается банками как потенциальная долговая нагрузка. Например, при доходе в 50 тысяч рублей и лимите в 500 тысяч заемщик может восприниматься системой как высокорисковый, что снижает шансы на одобрение ипотеки.

Также эксперт указал, что процедуры банкротства по необеспеченным кредитам могут ограничивать доступ к банковским продуктам на длительный срок. После отмены самозапрета кредитные организации еще некоторое время используют устаревшие данные, что может приводить к отказам.

Дополнительные сложности, по его словам, связаны с переходными изменениями в системе цифровых доходов: из-за технических сбоев банки временно возвращаются к бумажным справкам о доходах.

Для снижения рисков эксперт рекомендует регулярно закрывать неиспользуемые кредитные карты, контролировать кредитную нагрузку и следить, чтобы совокупные платежи не превышали 30% дохода. Он подчеркнул, что дисциплина и прозрачный финансовый профиль остаются ключевыми факторами для доступа к кредитным продуктам.

