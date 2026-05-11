Эксперт подсчитал, сколько нужно накопить для жизни на проценты по вкладу

По словам частного инвестора Федор Сидоров, распространенные представления о размере суммы, достаточной для финансовой независимости, существенно занижены. Эксперт отметил, что при текущих ставках по депозитам, налоговой нагрузке и инфляции россиянам потребуется многомиллионный капитал, чтобы обеспечить себе доход на уровне средней зарплаты без необходимости продолжать трудовую деятельность. Агентство « Прайм » опубликовало оценку необходимого капитала для жизни исключительно за счет процентов по банковскому вкладу.

Эксперт отметил, что при средней зарплате в России около 104 тысяч рублей в месяц для получения аналогичного дохода только за счет процентов по депозиту потребуется примерно 12,1 миллиона рублей. Расчет производился исходя из средней ставки по вкладам на уровне 10,3% годовых.

При этом Сидоров подчеркнул, что фактическая необходимая сумма может оказаться выше из-за инфляции и налога на процентный доход, который составляет от 13 до 15%.

Инвестор также обратил внимание на нестабильность банковских ставок. По его словам, в условиях постепенного снижения ключевой ставки доходность долгосрочных вкладов может уменьшаться, что негативно скажется на размере пассивного дохода.

Эксперт считает рискованным полностью отказываться от трудовой деятельности даже при наличии капитала в 10–12 миллионов рублей. По его мнению, более устойчивой стратегией остается сочетание пассивного дохода с активной занятостью или дополнительными источниками заработка.

