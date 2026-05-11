Эксперт объяснил, когда вмятины на авто можно убрать без покраски

Водители часто считают небольшой вдавленный след на двери или крыле пустяком — краска цела, значит, быстро выправишь и забудешь. Однако удается это не всегда, пояснил « Газете.Ru » основатель международного бренда инструментов для PDR Виталий Новицкий.

По его словам, технология беспокрасочного ремонта позволяет вернуть детали форму и уберечь заводское покрытие, но работает не при любых повреждениях. Мастер в первую очередь оценивает не размер вмятины, а состояние лакокрасочного слоя. Новицкий отметил, что если лак целый, без трещин, сколов до грунта и побелевших зон, шанс на аккуратный PDR высок. При повреждении лака задача меняется — требуется не только выправка металла, но и защита детали, иначе внутрь пойдут влага и реагенты.

Второй важный момент — насколько сильно растянут металл при ударе. Неглубокая широкая вмятина ремонтируется легче, чем маленькая, но острая точка от сильного удара, подчеркнул инженер. Лучше всего PDR подходит для парковочных следов, ударов на ровных участках и повреждений после града — при условии, что лак не треснул. Качественный беспокрасочный ремонт не меняет толщину покрытия, что важно при проверке автомобиля толщиномером перед продажей.

Однако есть случаи, когда PDR невозможен или крайне сложен. Речь об острых заломах, ударах в ребра жесткости, кромках дверей, порогах и стойках кузова. Требуется классический ремонт с покраской, если лак треснул, появился скол до металла или началась коррозия.

Новицкий добавил, что попытки самостоятельно выправить вмятину после просмотра видео в интернете почти всегда ухудшают ситуацию. Также опасно затягивать с ремонтом при нарушенном покрытии — через трещину вода и соль запускают ржавчину за несколько недель. Хороший PDR-сервис, заключил эксперт, начинается с честной диагностики, а сам метод требует точной ручной работы, понимания металла и опыта мастера.

