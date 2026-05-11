Не выше +15: умеренное тепло с кратковременными дождями ожидает жителей столицы
Гидрометцентр: в Подмосковье 11 мая ожидается дождь и до +16 градусов
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, над столичным регионом в первый день рабочей недели, 11 мая, ожидается переменная облачность с прохождением незначительных осадков.
Прогнозируется, что днем температура воздуха в Москве установится в диапазоне от 13 до 15 градусов тепла. В темное время суток синоптики ожидают понижение температуры до плюс 7 градусов.
Что касается Московской области, то здесь дневные показатели термометров составят от 11 до 16 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.
Специалисты уточнили, что ветер в течение суток будет дуть с восточного и юго-восточного направлений, достигая скорости от 5 до 10 метров в секунду.
Кроме того, метеорологи привели данные об атмосферном давлении. Ожидается, что барометры покажут от 746 до 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что лето придет в Москву уже через две недели.