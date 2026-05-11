Полис ОСАГО за счет государства: в Госдуме озвучили новую меру поддержки

В Госдуме предложили компенсировать многодетным семьям полную стоимость полиса ОСАГО. Соответствующее обращение, адресованное председателю правительства РФ Михаил Мишустин, оказалось в распоряжении РИА Новости . Предполагается, что мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми, для которых автомобиль зачастую является необходимым средством передвижения.

Согласно обращению, направленному премьер-министру РФ Михаил Мишустин, предлагается компенсировать 100% стоимости страховой премии по договору ОСАГО. Максимальный размер выплаты при этом не должен превышать 10 тысяч рублей.

Как уточнил парламентарий, компенсацию предлагается предоставлять семьям, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека. Кроме того, рассматривается возможность ежегодной индексации лимита компенсации с учетом инфляции и изменения тарифов на автострахование.

По словам Миронова, ОСАГО остается обязательным видом страхования для всех владельцев транспортных средств, а расходы на оформление полиса становятся заметной статьей семейного бюджета.

Политик также напомнил, что в России уже действует ряд мер поддержки многодетных семей, включая льготы на оплату коммунальных услуг, налоговые послабления и предоставление земельных участков. Однако затраты на обязательное автострахование в действующую систему соцподдержки пока не входят.

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость полиса ОСАГО в первом квартале 2026 года составляла около 7,5 тысячи рублей.

