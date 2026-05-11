Сенатор назвал самый выгодный месяц для отпуска летом 2026 года

Стало известно о наиболее выгодном периоде для летнего отпуска в 2026 году. По словам сенатора Айрат Гибатдинов для РИА Новости , максимальную финансовую выгоду россияне смогут получить при оформлении отпуска в июле, поскольку именно на этот месяц приходится наибольшее число рабочих дней. Как отметил парламентарий, выбор времени отдыха напрямую влияет на итоговый размер выплат и возможные потери в заработке.

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что июль станет наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска летом 2026 года.

По его словам, именно в июле предусмотрено наибольшее количество рабочих дней, благодаря чему сотрудники теряют меньше доходов при уходе в отпуск.

Парламентарий напомнил, что размер отпускных определяется на основании среднего дневного заработка работника за последние 12 месяцев. При этом в расчет включаются выплаты за расчетный период, а отдельные дни — например, больничные, командировки и ранее использованные отпуска — исключаются.

Гибатдинов пояснил, что сумма отпускных рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка на количество дней отдыха.

Сенатор также подчеркнул, что при планировании отпуска необходимо учитывать не только сезон или погодные условия, но и особенности производственного календаря. По его словам, количество рабочих дней в месяце может существенно влиять на итоговый размер выплат.

