Сорвавшим сроки по ремонту школ регионам будут сокращать субсидии

Министерство просвещения РФ планирует сокращать на 20% субсидии регионам на капремонт школ, детсадов и колледжей при срыве сроков окончания работ по ремонту, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Санкции планируется ввести по итогам капремонтов в этом году и далее ежегодно.

Кравцов подчеркнул, что все объекты в любом случае должны быть сданы в эксплуатацию, но «штрафники» будут производить доделку уже за счет региональных бюджетов.

Также министр обратил внимание на ситуацию в Иркутской, Курганской и Томской областях, где контрактами не обеспечены 23 школы.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие».