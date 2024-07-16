Капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие» продолжается в Химках

В Химках на улице Панфилова продолжается капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие», стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 25 рабочих. Строители ведут работы по устройству входных групп и инженерных сетей, штукатурке стен. Сейчас в здании школы ведутся кровельные работы, установка оконных блоков», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит провести ремонт кровли, утеплить перекрытия, выполнить устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, установить новую мебель и оборудование и не только. Завершение работ запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.