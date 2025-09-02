Сотрудничество для будущего: в Коломне готовят специалистов для сельского хозяйства

Емельяновская школа городского округа Коломна заключила договор о взаимодействии с ключевыми образовательными учреждениями – Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова и Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени П. А. Костычева – а также с сельскохозяйственным предприятием «Емельяновка», расположенным в Озерах.

«Данная инициатива открывает беспрецедентные перспективы для учащихся, желающих получить качественное образование и практический опыт в аграрной сфере. С сентября 2025 года наша школа станет участником программы «Агротехклассы: кадры в АПК», и поэтому данное соглашение имеет колоссальное значение», - подчеркнула директор Емельяновской школы Ирина Королева.

В Емельяновской школе уже функционирует агротехкласс – образовательная программа, ориентированная на формирование компетентных специалистов с самого начала учебного пути. Учащиеся этого класса, помимо стандартного школьного курса, углубленно изучают предметы, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством. Агрохолдинг «ОСП агро» взялся за обеспечение класса всем необходимым учебным оборудованием. Эта деятельность направлена на реализацию задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в контексте федерального проекта «Кадры в АПК».