Сотрудники Сбера провели урок финансовой грамотности для учителей и школьников Севастополя

Специалисты Сбера провели урок финансовой грамотности и кибербезопасности для учителей и учащихся кадетского класса одной из общеобразовательных школ Севастополя. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что в рамках мероприятия им рассказали о ключевых правилах финансовой грамотности: как планировать и контролировать свои расходы, подбирать подходящие финансовые продукты, а также о технологиях банка, помогающих эффективно вести бюджет.

Добавляется, что отдельный блок лекции посвятили кибербезопасности и защите от телефонного мошенничества: сотрудники управления безопасности Сбера рассказали о наиболее частых мошеннических схемах и объяснили, как не стать жертвой злоумышленников в Интернете, вовремя распознать обман в телефонном разговоре и избежать утечки персональных данных.