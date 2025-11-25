Социолог заявил, что реформа платного приема повысит качество образования в вузах

В российской высшей школе произошли значительные изменения в регулировании платного приема. Правительство утвердило новые правила, которые переводят ключевые решения с уровня отдельных университетов в федеральное министерство. По словам социолога Евгения Татаринцева, главным нововведением стал конкретный перечень направлений подготовки, для которых теперь устанавливается централизованный лимит платных мест. Если ранее вузы самостоятельно определяли эту квоту, то теперь по стратегически важным специальностям этот показатель будет регулироваться Министерством образования и науки РФ. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что такая мера преследует две основные цели. Во-первых, это более точная ориентация системы образования на потребности экономики через целевое планирование подготовки кадров. Во-вторых, повышение качества образования за счет ограничения практики массового набора слабо подготовленных абитуриентов в коммерческие вузы.

По мнению эксперта, итогом реформы должно стать повышение ответственности вузов за качество приема и последующего обучения. Новая система усложняет использование лазеек для перевода студентов из коммерческих вузов в государственные, что заставляет образовательные учреждения более ответственно подходить к первоначальному отбору абитуриентов и качеству образовательных программ.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения расширит целевой прием в педагогические вузы.