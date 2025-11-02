Минпросвещения расширит целевой прием в педагогические вузы

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах расширить целевой прием в педагогические вузы страны. По его словам, такая форма обучения — эффективный инструмент для подготовки специалистов по востребованным направлениям в сфере образования, пишет РИА Новости .

Кравцов подчеркнул, что целевой прием позволяет готовить кадры именно тех квалификаций, в которых сохраняется потребность. В рамках приемной кампании 2026 года этому механизму будет уделено особое внимание: министерство рассматривает его как один из ключевых способов решения кадрового вопроса в системе образования.

Министр отметил, что на текущий момент программы целевого обучения успешно реализуются во всех педагогических университетах России.

